Formule 1 – Sotchi : la grille de départ de l’épreuve russe

Ce fut une séance de qualification très mouvementée, ce samedi 26 septembre 2020, sur le circuit de Sotchi. Notamment en raison de l’interruption de course, provoquée par la grosse sortie de Sebastian Vettel, en Q2. Passé tout près de l’élimination, Lewis Hamilton se qualifiait finalement pour décrocher, ensuite, la pole position du Grand-Prix de Russie de Formule 1.

A ce stade du week-end, aucun pilote n’a encore été pénalisé, sur la grille de départ, à Sotchi. Néanmoins, après l’incident survenu sur la Ferrari no5 et les perturbations observées dans la pit-lane après l’interruption de séance, des sanctions pourraient tomber dans les heures à venir. En attendant la confirmation officielle du classement par la FIA, nous avons donc une Mercedes et une Red Bull Honda côté à côte, en première ligne.

Car Verstappen a réussi l’exploit de séparer les deux flèches d’argent, cet après-midi. A moins que Valtteri Bottas n’ait volontairement laissé ses deux rivaux le surclasser, afin de disposer d’une bonne aspiration après le départ, demain ? En effet, en Russie, la pole n’a rien d’un avantage. Alors le premier freinage promet d’être intense !

Il faudra aussi surveiller Sergio Perez, quatrième, dont le moteur Mercedes lui permettra peut-être de tirer son épingle du jeu. Même chose pour Daniel Ricciardo, 5ème et en deçà de ce à quoi nous pouvions nous attendre pour Renault. Voici la grille de départ du Grand-Prix de Russie de Formule 1 édition 2020.

😲 Some heart in mouth moments in qualifying, and this is how we line up for tomorrow’s race #RussianGP #F1 pic.twitter.com/QlClOi09Tl

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 26, 2020