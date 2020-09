Formule 1 – Sotchi : la pénalité imaginaire pour faire gagner Bottas ?

Ce Grand-Prix de Russie n’a pas fini de faire parler de lui…Il faut dire que cette saison, Lewis Hamilton semble nettement plus sous surveillance qu’auparavant. Spielberg (deux pénalités, qualifications et course), Monza et maintenant, Sotchi, les commissaires ont la main lourde, lorsqu’il s’agit de pénaliser le Britannique. Et chez Mercedes, cela ne passe pas. Car, selon Toto Wolff, la pénalité infligée en Russie est « tirée par les cheveux ».

Formule 1 : Toto Wolff n’est pas d’accord

« Ron et moi étions avez les stewards et leur verdict consiste à dire que Lewis n’était pas au bon endroit. Or il n’est nulle part fait mention du lieu où les pilotes doivent effectuer leur simulation de départ, que ce soit dans le règlement ou la note d’informations du directeur de course. Je ne suis pas d’accord avec la sanction car elle est tirée par les cheveux, mais je respecte toujours la décision des commissaires ».

Alors, utilise-t-on les pénalités selon les besoins et intérêts de certains où s’agit-il d’une série noire due à un manque de sérieux de la part de l’équipe Mercedes et/ou de son pilote, Lewis Hamilton ? Le doute est permis mais pas obligatoire. Laissons donc chacun de nos lecteurs en juger…Toujours est-il que, dimanche dernier, c’est bel et bien une Mercedes qui s’est imposée. Mais devant une Red Bull…