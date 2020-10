Formule 1 : sous le coup d’une pénalité, Bottas est-il hors course au titre ?

Pour Valtteri Bottas, les choses ne vont pas en s’arrangeant, au gré de la progression du championnat du monde de Formule 1 2020. Pourtant, après l’embellie du Grand-Prix de Russie, le Finlandais pensait finalement avoir sa chance, dans sa lutte l’opposant à son coéquipier. Mais, après son abandon au Nurburgring, l’intéressé semble quasiment hors course. D’autant que d’autres ennuis pourraient le pénaliser sous peu…

Au Grand-Prix de l’Eifel, si Valtteri Bottas était contraint à l’abandon en raison d’une rupture sur son moteur, cet incident ne sera pas sans conséquences pour les prochains Grand-Prix. Et pour cause, le no77 disposait-là de son dernier moteur, disponible dans le cadre du quota de trois, imposé par la FIA. En d’autres termes, le Finlandais écopera d’une pénalité de dix places lorsqu’il utilisera une 4ème unité de puissance.

Ainsi, à Algarve (Portugal), il se pourrait que l’écurie allemande procède au remplacement en question, avec la conséquence que cela entraînera. Ce qui reviendrait, d’ailleurs, à donner la victoire à Lewis Hamilton. Même si Red Bull demeure un outsider crédible, face aux flèches d’argent. Toutefois, Mercedes pourrait aussi choisir de réutiliser un moteur usé, pour rester dans son quota de 3. Avec le risque d’une casse, à nouveau, mais aussi d’une perte de puissance, du fait de l’ancienneté du V6.

Autre problème, après Algarve viendra le Grand-Prix Emilie Romagne, sur le tracé d’Imola. Une piste peu propice aux dépassements. Aussi, pour ne pas trop souffrir sur ce dernier et être en mesure de batailler devant, Bottas devra sans doute sacrifier Algarve. Un tracé disposant d’une grande ligne droite, susceptible de l’aider à remonter, une fois sa pénalité purgée. A moindre mal, donc.

Quoiqu’il en soit, on imagine que l’écurie allemande procède en ce moment même à des évaluations, pour décider de la meilleure solution possible. Mais concernant le titre 2020, difficile d’imaginer une remontada de Valtteri Bottas, désormais…

Very disappointing day. But I won’t give up. Full gas in two weeks time again 👊🏼#VB77 #F1 #EifelGP #NeverGiveUp @MercedesAMGF1

📷 @SebastianKawka pic.twitter.com/0thJ4JGFWI

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 11, 2020