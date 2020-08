Formule 1 : Spa approche, programme et horaires du GP de Belgique

Spa-Francorchamps accueille la Formule 1 du 28 au 30 août. Voici le programme, les horaires et les enjeux du week-end, avec une manifestation antiraciste avant la course.

Après l’Espagne et Barcelone, la Formule 1 continue son tour d’Europe en passant par la Belgique et Spa-Francorchamps. Le Grand Prix de Belgique se tiendra du 28 au 30 août. Une manche que Lewis Hamilton et Mercedes abordent, bien sûr, en grand leaders.

Verstappen peut-il contrer Bottas?

Le Britannique compte en effet 37 points d’avance sur Max Verstappen au championnat. Le pilote Red Bull se maintient de manière spectaculaire devant Valtteri Bottas, à six longueurs. La suite de ce combat pour la place de vice-champion est l’un des enjeux du week-end.

Un peu plus loin au championnat, le combat entre Leclerc, Stroll, Albon, Norris ou encore Pérez pour la 4e place Pilotes s’annonce captivant. Ces cinq hommes se tiennent en seulement 13 points, à l’avantage du pilote Ferrari. Mais la hiérarchie pourrait changer, sur ce circuit où la puissance est clé.

D’autant que cette bataille sera également cruciale pour le championnat Constructeurs. Racing Point, McLaren et Ferrari sont chacune séparée d’un point au classement. N’importe quelle unité est nécessaire pour s’emparer de la 3e place, pour l’instant tenue par la future équipe Aston Martin.

Renault doit se relancer

Du côté des Français, Renault et Esteban Ocon pourraient briller ce week-end. L’équipe au losange est à l’aise sur les circuits rapides, de moteur. Elle l’a prouvé à plusieurs reprises en 2020, notamment sur le Red Bull Ring et à Silverstone. Après un week-end difficile à Barcelone, les tricolores doivent reprendre leur marche en avant. Rappelons d’ailleurs que lors de son dernier Grand Prix sur le tracé Belge, en 2018, Esteban Ocon s’était qualifié 3e.

Avec un moteur Honda un peu moins performant, Pierre Gasly sera peut-être plus en difficulté. D’autant que son unité de puissance est fragile. Les longues lignes droites et courbes de Spa pourraient mettre cette dernière à mal. À voir à quel point AlphaTauri décidera de brider son pilote, afin de mieux préserver sa fiabilité.

Tributaire d’une Haas rétive, sans amélioration et d’un moteur Ferrari raté, Romain Grosjean devrait pour sa part vivre un nouveau week-end difficile. Mais, on l’a vu à Barcelone, une performance n’est jamais à exclure. Le tricolore s’est en effet bien classé lors des essais libres 1 et 2. Il a toutefois retrouvé son rang en qualifications et en course, suite, semble-t-il, à des changements au niveau du moteur.

Le programme du Grand Prix de Belgique de Formule 1 2020

Ces enjeux posés, place maintenant au programme et aux horaires du Grand Prix de Belgique 2020 de Formule 1. L’épreuve se disputera du 28 au 30 août, avec les horaires habituels d’une course en Europe. Notez toutefois qu’une manifestation antiraciste est prévue juste avant la course, à 14h53 le dimanche.

Vendredi 28 août

Essais libres 1 : 11h-12h30 (en direct sur Canal+ Sport)

Essais libres 2 : 15h-16h30 (en direct sur Canal+ Sport)

Samedi 29 août

Essais libres 3 : 12h-13h (en direct sur Canal+)

Qualifications : 15h-16h (en direct sur Canal+)

Dimanche 30 août

Manifestation antiracistme/hymne : 14h53-14h56 (en direct sur Canal+)

Course : 15h10 (en direct sur Canal+)

(Les programmations télévisées du groupe Canal+ sont sujettes à des modifications indépendantes de notre volonté)