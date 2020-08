Formule 1 : Steiner sur Grosjean, « certains propos ne nous aident pas »

Chez Haas F1, si tout le monde est dans le même bateau, certains matelots semblent de moins en moins proches du commandant. Car, à bien y regarder, Kevin Magnussen parait nettement plus en odeur de sainteté, dans l’équipe américaine. Il faut dire que Romain Grosjean a pour habitude de dire ce qu’il pense, sans filtre. Chose à laquelle le Directeur de Haas en Formule 1, Günther Steiner, est habitué.

Romain Grosjean n’y va pas par quatre chemins !

Après le Grand-Prix d’Espagne de Formule 1 2020, Romain Grosjean laissait transparaître sa frustration en parlant de sa monoplace dans des mots très durs : C’est l’enfer. Honnêtement, cette voiture était inconduisible. Une des pires courses de ma carrière. C’était horrible. La voiture était nulle part. Dès les premiers tours de roue. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre vendredi et samedi, et ensuite dimanche, mais ce n’était plus la même F1. Vendredi, la voiture était top dans les longs runs, mais aussi sur les simulations de qualifications. Et là… ça a peut-être été la pire voiture que j’aie conduite de ma vie. »

Alors forcément, après une telle déclaration, celle de Günther Steiner était attendue. Mais l’intéressé s’est contenté de sous-entendus, sans s’adresser directement à son pilote : « Je suis habitué aux phrases fortes de mes pilotes. Bien sûr que certains propos ne nous aident pas. Mais je vais survivre à ça. », a-t-il notamment déclaré. Et de manière surprenante, le second pilote, Kevin Magnussen, a semblé vivre une course plus encourageante que celle de son coéquipier : « On manquait juste de vitesse. La voiture était équilibrée. Ça ressemblait à une bonne course, le résultat mis à part. ».

Drôle de période, pour Haas F1, que l’on imagine mal rester en Formule 1 sous cette forme là…