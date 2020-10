Formule 1 : Stroll n’a pas le coronavirus mais une belle gastro !

C’est le patron de l’écurie Racing Point qui a révélé l’information, voilà quelques heures. Car jusqu’ici, le doute était permis quant au mal qui avait empêché Lance Stroll de sauter dans sa monoplace, samedi matin. Et contrairement à ce que nous pouvions craindre, il ne s’agit pas du coronavirus. Mais d’une maladie similaire (d’après la description croustillante) à une vilaine gastro.

Formule 1 : Stroll confiné aux toilettes

Les mots d’ Otmar Szafnauer sont suffisamment équivoques, pour expliquer la situation de Lance Stroll qui, soit dit en passant, ne se sent pas bien depuis le Grand-Prix de Russie déjà : « Il était aux toilettes tout le temps. Il était donc aux toilettes tout le temps et a dit: » Je me suis débarrassé de tellement de liquides et je ne peux pas m’éloigner des toilettes assez longtemps pour monter dans la voiture de course« .

Hülkenberg plutôt que Vandoorne, l’explication

Alors la question de son remplacement au pied levé par Nico Hülkenberg s’est rapidement posée : « Je savais qu’il ne pouvait pas être loin. Alors je l’ai appelé et je lui ai demandé: » A quelle distance es-tu ? », avec la suite que nous connaissons puisque l’Allemand s’est ensuite brillamment qualifié sans avoir réalisé le moindre kilomètre en essais libres.

Par ailleurs, le choix de HULK -plutôt que celui de Vandoorne, pilote de réserve Mercedes- s’est imposé naturellement. En effet, Nico ayant déjà piloté pour Racing Point, tous les réglages de son baquet étaient déjà connus et donc, adaptables rapidement. « Il était dans le paddock, a eu un test COVID-19 négatif et était prêt [Vandoorne]. Mais nous avions le siège de Nico ici et nous savons exactement où les pédales doivent aller. Nous n’avons pas besoin de régler les pédales et d’autres choses comme nous le faisons avec Stoffel. C’était donc plus facile« .

