Formule 1 : Test accompli pour Tsunoda, désormais éligible au baquet de Kvyat !

Il s’agissait d’une formalité, comme nous le rapportions mardi dernier et elle s’est déroulée sans encombres, pour l’intéressé. En effet, le jeune Yuki Tsunoda a complété son test aux commandes de l’Alpha Tauri Honda, voilà quelques heures, sur le circuit italien d’Imola.

Tsunoda peut désormais prétendre au baquet Alpha Tauri

Pour le pilote actuellement engagé en Formule 2, il s’agissait de réaliser 300 kilomètres au volant d’une Formule 1 moderne (mais ancienne de deux ans, la STR13 en l’occurrence), dans l’optique d’obtenir sa super-licence. Avec, évidemment, en toile de fond, l’attribution du second baquet Alpha Tauri encore disponible. En d’autres termes, désormais, Daniil Kvyat sait qu’il ne sera plus pilote pour la petite Scuderia, l’an prochain. D’ailleurs, il ne sera probablement plus en Formule 1 du tout, sauf grosse surprise.

Pour le Japonais, il s’agissait de son tout premier contact avec une Formule 1. Aussi, son équipe a immortalisé le moment en publiant la vidéo de sa sortie du box, pour regagner la voie des stands puis le circuit. Evénement partagé sur les réseaux sociaux via le compte officiel de la formation de Faenza.

Turning the wheel in a Formula 1 car for the first time 👌 Enjoy it @yukitsunoda07! pic.twitter.com/bIvcQ850g6 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 4, 2020

Image : @Alpha Tauri