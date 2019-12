Formule 1 : top 10 des meilleurs pilotes, selon leurs patrons

Comem le veut la tradition, cette année encore, les patrons des écuries de Formule 1 ont donné leur avis, au sujet des meilleurs pilotes du plateau. Ainsi, neuf des dix intéressés (Ferrari jouant, à nouveau, la différence) ont voté pour ceux qui, selon eux, ont été les plus performant en 2019. Evidemment, il y a de nouvelles entrées mais aussi, quelques surprises.

Très logiquement, c’est Lewis Hamilton qui remporte le classement et termine en tête du top 10 des meilleurs pilotes 2019, en Formule 1. Derrière, Max Verstappen s’offre la seconde place, devant Charles Leclerc. Gageons que, si Mattia Binotto avait participé à ces votes, le Monégasque se serait peut-être classé second. Derrière ce trio de tête, surprise, Valtteri Bottas prend la 4ème place, devant Sebastian Vettel. L’Allemand paye, ici, pour ses trop nombreuses erreurs en piste…

Au 6ème rang, nous découvrons Alex Albon. Il devance dans l’ordre, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Choix assez logique, en particulier concernant l’Espagnol, auteur de son premier podium en Formule 1 et particulièrement régulier en course. En revanche, la présence de George Russell au 9ème rang à de quoi surprendre, d’autant que nous ne disposons pas de beaucoup de données permettant d’évaluer sa prestation face à Robert Kubica. Un autre rookie ferme la marche à savoir, Lando Norris. Place méritée.

Par contre, Pierre Gasly, en dépit de son excellente seconde partie de saison n’a pas été intégré à ce top. Il l’aurait pourtant mérité. Le Français paye probablement son manque de grands résultats avec Red Bull Racing, en première partie de saison. Place au classement intégral.

1 Lewis Hamilton Mercedes 169 points

2 Max Verstappen Red Bull 146 points

3 Charles Leclerc Ferrari 124 points

4 Valtteri Bottas Mercedes 68 points

5 Sebastian Vettel Ferrari 58 points

6 Alex Albon Red Bull 57 poitnts

7 Carlos Sainz McLaren 55 points

8 Daniel Ricciardo Renault 49 points

9 George Russell Williams 41 points

10 Lando Norris McLaren 38 points

Who better to rank our class of 2019 than the drivers themselves?! 🙌

And some of their results might surprise you 👀#F1

— Formula 1 (@F1) December 16, 2019