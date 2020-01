Formule 1: Toto Wolff voulait protéger Esteban Ocon

Toto Wolff a admis vouloir protéger Esteban Ocon en ne l’alignant pas face à Lewis Hamilton en 2020. Selon lui, le Normand aurait été contraint à une performance exceptionnelle pour ne pas mettre sa carrière en péril.

Dans des propos rapportés par Nextgen Auto, Toto Wolff a expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas aligner Esteban Ocon chez Mercedes pour la saison à venir. Selon l’Autrichien, tout s’est décidé par le besoin de ne pas détruire la carrière du Français: « L’argument qui a fait pencher la balance pour moi a été qu’en mettant Ocon contre Hamilton, qui est avec Mercedes depuis sept ans et au sommet de sa carrière, ce n’était pas bon pour lui, surtout après une année sans piloter« , a-t-il ainsi expliqué. Avant de donner plus de détails: « L’histoire aurait pu être palpitante et il aurait surement été bon, mais il n’y a qu’un gars qui ait fait aussi bien contre une superstar et c’était Lewis Hamilton lui-même. Tous les autres pilotes ont eu besoin de temps. Je ne voulais pas risquer sa carrière et je ne veux pas qu’il risque tout pour gagner contre Lewis. C’était là que la décision s’est faite. » Esteban Ocon sera rudement challengé chez Renault

Esteban Ocon prendra donc place dans la Renault cette année. Malgré tout, sa carrière en Formule 1 est loin d’être assurée avec le constructeur français. Si le natif d’Evreux sait aussi comment fonctionne l’équipe (il a été pilote d’essais pour Renault en 2016, ndlr), son année loin des Grands Prix risque de le pénaliser. D’autant qu’il aura également affaire à un équipier aux dents longues, en la personne de Daniel Ricciardo. Le tout alors que Renault a annoncé privilégier 2021, plutôt que 2020, sans toutefois assurer de rester en Formule 1 très longtemps.

Le talent du Français devra donc se montrer sur la longueur. Il pourra pour cela compter sur un contrat de deux ans, avec option pour une troisième saison. Mais aussi sur la préparation et les paliers physiques et mentaux franchis cette année, hors des circuits. A l’image de ce qu’il a pu faire face à Pascal Wehrlein et Sergio Perez, la confrontation avec Daniel Ricciardo sera des plus révélatrices.