Transferts F1 : Alonso et Renault F1, un pré-contrat serait déjà signé

Si la chose pouvait paraître totalement farfelue il y a encore quelques jours, il semblerait que Renault F1 soit, effectivement, en discussion avec Fernando Alonso. Des pourparlers finalement assez logiques, compte-tenu du passé commun que partagent les deux parties. Et toujours d’après les bruits de couloir, un pré-engagement aurait déjà été signé entre l’Espagnol et le losange.

Avec la perte de Daniel Ricciardo et l’arrivée d’un nouveau -et jeune- pilote chez Renault F1, le constructeur tricolore ne peut se permettre de louper son recrutement, dans l’optique de la saison 2021 de Formule 1. Car c’est d’ailleurs l’un des points faibles de l’équipe en question, qui peine à conserver ses pilotes sur le moyen voire même, sur le court terme. Alors, est-ce que Fernando Alonso pourrait incarner ce leader fidèle et investi donc le losange à tant besoin ? Difficile à imaginer, l’ibérique ayant très souvent été contre-productif, pendant son passage chez Mclaren.

Néanmoins, Fernando et Enstone ont une histoire particulière, notamment sur le plan affectif. Alors, pourquoi pas ? Toujours est-il que de nombreuses sources indiquent que les discussions sont bien engagées entre les deux parties. Avec un Alonso qui serait prêt à considérablement baisser ses prétentions salariales et une équipe Renault qui pourrait débusquer de gros sponsors espagnols, grâce à l’engagement du double champion du monde. De quoi sauvez le Team d’un retrait éventuel ? Peut-être.

Quoiqu’il en soit, nous pourrions savoir rapidement ce qu’il en est, le constructeur tricolore ayant grand besoin de clarifier sa situation, après « l’échec » du partenariat avec un pilote du calibre de Daniel Ricciardo…

