Formule 1 : Tsunoda en piste avec Alpha Tauri à Imola, demain

Il est le remplaçant tout désigné de Daniil Kvyat. Oeuvrant en F2 pour le moment, Yuki Tsunoda va effectuer ses débuts au volant de l’Alpha Tauri dès demain, mercredi 4 novembre 2020. Un test qui aura lieu sur le tracé d’Imola, théâtre du dernier Grand-Prix de Formule 1 d’Emilie Romagne.

Pour Yuki Tsunoda, il est temps de se glisser dans le grand bain ! Demain, le Japonais prendra les commandes d’une Alpha Tauri pour un test sur le circuit d’Imola, en Italie. Objectif, lui permettre de passer la barre des 300 kilomètres accomplis dans une Formule 1, en vue d’obtenir sa super-licence. Après quoi, sa titularisation aux côtés de Pierre Gasly pourrait être annoncée.

« Yuki Tsunoda doit s’habituer à une Formule 1, c’est sa première sortie, c’est ici à Imola. Ce n’est pas une voie facile et je vais lui donner les meilleures instructions possibles sur ce qu’il faut faire. » a déclaré le Team Principal d’Alpha Tauri, Franz Tost. Pendant ce temps, Pierre Gasly profite de l’absence de son patron pour se balader en trottinette électrique dans les locaux de la petite Scuderia, comme illustré ci-dessous.

« OK, the boss is gone! » 😂

When Franz is away, @PierreGASLY will play 🛴 pic.twitter.com/4xVGq1LKnp

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 3, 2020