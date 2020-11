Formule 1 – Turquie : Magnussen avait fait le job, mais pas son équipe !

Dans une situation qui est celle de l’écurie Haas, en Formule 1, les pilotes n’ont d’autre choix que de tenter leur chance lorsque les conditions sont particulières. Et en Turquie, le week-end dernier, c’est précisément ce qu’a fait Kevin Magnussen. Aux commandes de la monoplace la plus lente du plateau, le Danois a livré une course exceptionnelle qui aurait pu lui permettre de marquer un point.

Formule 1 : belle occasion manquée pour Magnussen

A nouveau, dimanche dernier, Kevin Magnussen a réalisé un excellent départ, pour se positionner de suite dans le top dix du Grand-Prix de Turquie de Formule 1. Et sur cette piste glissante, après être passé proche de l’exploit en qualification, le Danois a réalisé une course magistrale. Au point que s’il avait terminé la course, nous aurions pu -à lui aussi- lui décerner le titre de pilote du jour. Mais évidemment, sa prestation, peu de monde l’a prise en considération. Sans doute en raison de la mauvaise réputation qui lui colle à la peau.

Aussi, alors qu’il était 11ème (après s’être fait dépasser par Norris) et en position de marquer un point face aux Renault (la Haas était plus véloce que les monoplaces tricolores), l’intéressé a subi une nouvelle erreur de son équipe. Une roue mal fixée puis une remontée en marche arrière dans la voie des stands ont finalement eu raison de sa jolie prestation. Reparti loin (à deux tours), Kevin alignait pourtant les bons chronos, comme pour prouver qu’il avait le rythme pour marquer un point, à Istanbul. Dommage.

« La course s’était très bien déroulée. Les pneus étaient vraiment usés jusqu’à la carcasse, et quand ils sont arrivés à ce stade, nous étions vraiment forts. Je pense que nous nous sommes passés à côté de quelques points aujourd’hui. Je suppose qu’un pneu a été mal fixé, je suppose, à l’arrêt au stand. J’ai dû arrêter la voiture et la faire reculer. J’ai perdu deux tours et c’était vraiment tout. Nous avions une très bonne vitesse dans la voiture, donc encore une fois, c’est très triste que nous ayons manqué une opportunité de points. »

Au final, Haas rentre à nouveau bredouille tandis que la suite de la carrière de Magnussen en Formule 1 reste toujours bien sombre, même s’il a avoué être prêt à accepter un rôle de réserviste. Espérons qu’il obtiendra gain de cause, le fils de Jan méritant clairement sa place sur la grille de départ.