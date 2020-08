F1 – Un petit exploit signé Nico Hülkenberg, salué par les pilotes

Mine de rien, Nico Hülkenberg a réalisé un sacré travail, ce week-end, en Grande Bretagne. Appelé au pied levé vendredi dernier dans le but de remplacer Sergio Perez, l’Allemand a fait preuve d’une capacité d’adaptation hors norme. Si bien que certains pilotes et non des moindres ont salué ce retour, assez exceptionnel il est vrai.

Hülkenberg : Verstappen et Hamilton admiratifs

Qualifié 13ème sur la grille, non non -en termes de temps- de son coéquipier (Lance Stroll), Nico Hülkenberg a réussi son retour en Formule 1. Tout d’abord, l’Allemand a su progresser, pas à pas, pour se rapprocher de Stroll tout au long des séances. Et même si une petite erreur dans son ultime tour le privait d’une meilleure place sur la grille « Hulk » a impressionné. Y compris ses collègues, d’ailleurs, qui ont salué comme il se doit le come-back, sachant que le circuit de Silverstone est sans aucun doute le plus difficile au niveau du cou, pour un pilote en panne de roulage.

« Ce n’est certainement pas la meilleure piste pour le cou, en guise de première séance d’essais ou de première course. [Car] il y a des combinaisons de courbes assez intenses, donc je ne serais pas surpris s’il se réveille demain et se sente un peu courbaturé. Mais de façon générale il était toujours en très bonne forme. On aurait dit qu’il n’était jamais parti« , a déclaré un certain Lewis Hamilton.

Même Max Verstappen, pilote ne se souciant guère de ses collègues habituellement, a remarqué l’exploit d’ Hülkenberg : « Déjà après la première séance d’entraînement, je voyais que son cou pendait d’un côté. Il a un très long cou, vous n’en avez pas vraiment besoin en Formule 1. Je lui en ai parlé dans le passé quand il était pilote régulier.[…] C’est difficile parce que vous pouvez vous entraîner autant que vous le voulez, si vous pilotez ces voitures pour la première fois, surtout ici, vous le sentirez après. Mais il s’en fiche, car il est heureux d’être ici et il devait être ici parce qu’il mérite cette place sur la grille« . a déclaré le Néerlandais lors de la conférence post-qualification.