F1 : Une autre porte se ferme pour Vettel…Haas F1 !

Probablement que cette nouvelle ne fera même pas sourciller le quadruple champion du monde de Formule 1. D’ailleurs, Sebastian Vettel est probablement déjà au courant. Compte-tenu de ses liens amicaux avec le Team Principal de l’écurie Haas…

Sebastian Vettel trop cher pour Haas

Si Haas F1 et en particulier Günther Steiner, rêverait de disposer d’un pilote du calibre de Sebastian Vettel, l’Italie reste réaliste. En effet, l’intéressé s’est récemment exprimé au sujet de la disponibilité du pilote allemand. Mais, sachant que ce dernier ne rejoindra pas un Team ne pouvant lui assurer de batailler pour des victoires. Et que ses prétentions salariales le mettent hors de portée d’équipes navigant en milieu de grille, le Team Principal de l’équipe américaine n’a même pas jugé bon de lui faire une offre :

« Je ne peux pas me le permettre ! Je pense que Sebastian, en tant que quadruple Champion du monde, n’a probablement plus envie de rejoindre le milieu de peloton. Quand on a une carrière à succès, ce qu’il ne faut pas faire, c’est prendre trop de risques. J’ai une bonne relation avec lui, mais je ne lui ai pas proposé de baquet. Je pense que quelqu’un d’autre, bien plus aisé financièrement, le fera ! » a-t-il déclaré récemment au micro de Sky Sports.

Réaliste, Günther Steiner.

