Formule 1 : une avance de trésorerie pour plusieurs écuries

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire et économique, les pouvoirs sportifs ont dérogé à leur règle, cette année. En effet, les écuries de Formule 1 les plus en difficulté (leurs noms n’ont, évidemment, pas été divulgués) recevront une partie des revenus issus des droits commerciaux en avance. Une mesure unique dans l’histoire de la F1, mais qui va dans le bon sens.

La Formule 1 pioche dans ses réserves pour les écuries

C’est un premier (grand) pas qui a été franchi, vers les écuries de F1 qui traversent avec difficulté la crise actuelle. Car compte-tenu de l’annulation des premiers Grand-Prix de la saison, les revenus des équipes de bas de tableau (les autres disposant d’autres revenus, négociés il y a plusieurs années avec Ecclestone) sont au point mort. Alors, pour les aider à assurer leur survie, ces dernières vont disposer de paiements en avance.

Cela signifie sans doute aussi, que le lancement de la saison est imminent et qu’une annulation pure et simple du championnat du monde de Formule 1 2020 n’est pas ou plus à l’ordre du jour. Greg Maffei s’est exprimé sur cet épineux sujet voilà quelques jours, pour Liberty Media :

« La façon dont vous faites tout cela pose des problèmes qui nécessitent également un capital supplémentaire. Si vous organisez des courses sans public, la rentabilité sera évidemment moindre, voire inexistante. Nous avons peut-être suffisamment de capitaux pour gérer cela en 2020, mais cela coûtera cher à certaines écuries, en particulier celles qui n’ont pas les garanties minimales de la F1, et l’une des principales, sinon la principale, source de revenus est leur part des bénéfices de la Formule 1. Il y a un certain degré de rentabilité ou de non rentabilité, mais elles doivent quand même assumer tous les coûts de fonctionnement. C’est un défi. »

« Comment pouvons-nous faire quelque chose qui soit bénéfique pour les fans, mais sans que les équipes ne se ruinent en participant à des courses sans revenus ou avec des pertes ? Nous n’encourageons pas l’utilisation de nos liquidités de manière imprudente, mais nous essayons d’équilibrer les activités d’exploitation et leurs résultats actuels avec les résultats d’exploitation de nos partenaires, que sont les équipes, qui encourent des coûts importants. »

« Nous avons déjà avancé de l’argent en prévision des paiements de certaines équipes. Il y a des cas où nous pourrions en faire plus. Il y a d’autres choses que nous pourrions faire pour aider les écuries qui pourraient en avoir besoin. Nous ne considérons clairement pas cela comme un chèque en blanc. Nous voulons nous assurer que les équipes soient solvables parce qu’elles font partie de ce dont nous avons besoin pour réussir la compétition en 2020, 2021 et au-delà.«