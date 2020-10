Formule 1 : une course héroïque pour Grosjean dans l’Eifel

ENFIN ! Au terme d’une course difficile, menée de main de maître, Romain Grosjean a finalement marqué ses premiers points de la saison, sur le Nurburging. Un Grand-Prix de Formule 1 de l’Eifel qui n’aura pas été de tout repos pour le tricolore, contraint de mener toute sa course avec un doigt dans un piteux état…

Romain Grosjean 9ème et heureux

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu l’occasion de nous emballer pour Romain Grosjean. Alors, ne boudons pas notre plaisir…Pourtant, les choses avaient bien mal débuté pour le tricolore. Dernier au terme du premier tour, l’intéressé subissait une blessure au doigt -visiblement très douloureuse- après avoir essuyé la projection de graviers, suite à la sortie d’une monoplace dans le bac.

Mais en misant sur un seul arrêt, avec des gommes médiums puis des dures sur son second relai, le tricolore faisait le bon choix. Bien aidé par l’arrivée de la voiture de sécurité en fin de course. Laquelle aurait pu, aussi, mettre fin à ses espoirs de points. Car à la relance, avec ses pneus Hard déjà bien entamés, personne ne donnait cher de sa peau face aux monoplaces munies de médiums ou de tendres.

Pourtant, après avoir perdu la 7e puis la 8e place, Grosjean tenait bon face à Giovinazzi. Au prix d’une gestion exceptionnelle de la température de ses pneumatiques. OUI, Romain a réalisé une grande course sur le Nurburgring, dimanche dernier. Un tracé qui lui plait et sur lequel il avait failli gagner, avec Lotus, il y a longtemps. Et si ce résultat ne changera sans doute rien à l’issue de sa carrière, tirons-lui notre chapeau pour ce joli chant du Cygne. Sachant que d’autres points pourraient être récoltés d’ici la fin de la saison.

Haas sur la bonne voie

Outre le pilote en lui-même, notons aussi les progrès de Haas. Car même sans cette voiture de sécurité, c’est probablement Magnussen qui aurait marqué des points, dans l’Eifel. La preuve que la monoplace américaine reste capable de scorer à la régulière, sur des circuits ne nécessitant pas outre-mesure de la vitesse de pointe. Maintenant, tout le monde attend la décision de Haas et Steiner, sachant que les rumeurs sont de plus insistantes quant à l’entrée en jeu de Mazepin. En effet, le pilote de F2 aurait déjà signé, avec l’aide des deniers de son papa…Ne resterait, alors, plus qu’un baquet à attribuer. Sachant qu’un Nico Hülkenberg aura sans doute -justement- marqué les esprits.