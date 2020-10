Formule 1 : une course hors championnat pour la grille inversée, l’idée de RB

Clairement, ce milieu de saison de Formule 1 un peu débridé suscite des idées qui semblent tenaces ! En effet, après plusieurs courses riches en safety-car et pénalités relançant l’intérêt des Grand-Prix, nombre d’équipes (ainsi que les hautes instances) souhaitent relancer l’idée de la grille inversée. Chose à laquelle seule Mercedes est radicalement opposée. Alors, certains ont eu une idée pour contourner ce problème…

La Formule 1 hors championnat en guise de laboratoire ?

Chez Red Bull, on a bien compris que le concept de grille inversée serait source de victoires. Alors même que l’équipe autrichienne éprouve le plus grand mal à revenir sur Mercedes, en dépit de la dernière limitation de régime moteur. Aussi, Christian Horner aimerait que l’idée soit testée concrètement, par l’intermédiaire d’un Grand-Prix hors championnat. Sur quel circuit ? On peut imaginer que les prétendants seraient nombreux, car les coûts d’organisation seraient sans doute moindre.

‘S’il y avait l’occasion d’organiser une course hors championnat, si l’on pouvait essayer quelque chose de ce genre, ce serait très intéressant d’en voir le résultat. Le problème, c’est que si on n’essaie pas quelque chose, on ne peut pas savoir. On peut très facilement s’enliser dans une routine où l’on dit que c’est ridicule, que ça ne marcherait pas, et le puriste en moi dit pareil. Mais parfois, dans la vie, il faut essayer des choses et voir ce que ça donne. Si cela pouvait être fait d’une manière qui n’affecte pas le championnat, car je ne vois pas comment les règles pourraient changer pour une course, nous avons tous ces super nouveaux circuits qui veulent des courses cette année et pour lesquels nous n’aurons pas de place à l’avenir. Si l’un d’entre eux était sélectionné pour tester quelque chose de complètement différent, qu’aurions-nous à perdre ? » Christian Horner

Et il faut l’avouer, l’idée est séduisante. D’ailleurs, pourquoi ne pas aller plus loin en imaginant, une fois par an, un Grand-Prix hors championnat au cours duquel seraient testées de nouvelles idées. Formats, durée des séances, pneumatiques et autres pourraient ainsi être validés au lieu d’être imposés, avec les retombées négatives que cela engendre parfois. A creuser…