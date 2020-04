Formule 1 : une ébauche de début de saison, à huis clos, sur le vieux continent

Comme quoi, il aura fallu une crise sans précédent, dramatique dans certains cas, pour que la Formule 1 en revienne à ses fondements. Car c’est bien le vieux continent sur lequel Liberty Media compte s’appuyer, pour relancer la catégorie reine, entre les mois d’octobre et de juillet, selon l’évolution de le pandémie. La course d’ouverture pourrait d’ailleurs être celle de l’Autriche, sur le Red Bull Ring, mais rien n’a été confirmé à ce sujet.

Formule 1 : l’Europe, le Colosse aux pieds solides ?

Pour le reste, Ross Brawn a délié sa langue chez Sky Sports, afin de nous donner une ébauche de ses plans, lesquels étant logiquement fragiles, compte-tenu de la situation incertaine que nous vivons toutes et tous. Aussi, le Britannique a confirmé que les courses pourraient se courir à huis clos avec des voyages et trajets très encadrés, ainsi que des tests réguliers (pour écarter les cas de COVID-19) de l’ensemble du personnel de chaque équipe mais aussi, de l’encadrement dans sa globalité :

« Les voyages pour les équipes et les déplacements de toutes les personnes impliquées vont être l’un des principaux problèmes. Notre avis est probablement qu’un coup d’envoi en Europe sera favorable et cela pourrait même être un événement à huis clos. Nous pourrions avoir un environnement très fermé, où les équipes viennent en charters, et sont canalisées vers le circuit. Nous nous assurons que tout le monde est testé, autorisé et qu’il n’y a aucun risque pour personne ».

« Avoir une course sans spectateurs, ce n’est pas génial, mais c’est mieux que pas de course du tout. Nous devons nous rappeler qu’il y a des millions de personnes qui suivent le sport à la maison. Beaucoup d’entre eux sont isolés et être en mesure de maintenir le sport en vie et divertir les gens serait un énorme avantage dans cette crise que nous traversons. Nous examinons la structure organisationnelle qui nous permettrait de commencer le plus tôt possible. Mais aussi la possibilité de maintenir ce départ. Il est inutile de commencer puis de s’arrêter à nouveau pendant un certain temps ».

Voilà matière à retrouver un peu d’espoir et surtout, une lueur au bout de cet interminable tunnel, pour les fans de Formule 1. Croisons les doigts…

