F1 : une première pénalité sur la grille de départ !

C’est Lando Norris qui va ouvrir le bal des pénalités ce week-end, à l’occasion du Grand-Prix de Styrie de Formule 1. En effet, le pilote Mclaren a été pénalisé de trois places sur la grille de départ, juste après les essais libres 1. Car le Britannique n’a pas respecté le drapeau jaune lors de cette première séance. Effectivement, l’intéressé a dépassé l’Alpha Tauri de Pierre Gasly à cette occasion. Convoqué par les commissaires, Norris n’a probablement pas convaincu les commissaires, qui lui ont donc infligé une sanction.

Lando Norris has been penalised for an infringement in FP1

The McLaren driver will take a 3️⃣-place grid drop for Sunday’s race#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/RQclR86cIH

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020