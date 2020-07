Formule 1 : Une troisième course à Silverstone?

Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 (14-16 août) pourrait être annulé à cause de la réapparition du COVID-19. En conséquence, Silverstone accueillerait hypotétiquement trois courses.

Le Grand Prix d’Espagne, prévu du 14 au 16 août sur le circuit de Barcelone, pourrait-il être annulé? La rumeur est sérieuse. En effet, l’épidémie de coronavirus repart à la hausse en Catalogne. Ce lundi 20 juillet, 755 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région. Avec sept décès supplémentaires en 24 heures.

La situation est donc inquiétante et, si elle se dégrade encore, pourrait mener à l’annulation du Grand Prix d’Espagne. La Formule 1 serait loin d’être la priorité de la région. Dans l’intérêt commun, il serait sans doute mieux de ne pas prendre aucun risque.

La Formule 1 doit donc penser à un plan B. Sauf que les options sont très limitées. Celle qui ressort serait d’organiser une troisième épreuve successive à Silverstone. Après le Grand Prix d’Angleterre (31 juillet-2 août) puis du 70e anniversaire (7-9 août), la Formule 1 pourrait repousser ses limites avec une troisième course.

Jusqu’à maintenant, la F1 a déjà organisé deux Grands Prix d’affilée sur le même circuit pour la première fois de son histoire. Les épreuves d’Autriche et de Styrie se sont en effet courues sur le tracé de Spielberg. Silverstone est pour le moment supposé faire de même, mais la situation pourrait donc évoluer.

Notez que d’autre part, la course de Shangaï, en Chine, devrait être aussi annulée. Ceci pour, de nouveau, lutter contre le retour du COVID-19. Autant dire que les instances de la Formule 1 n’ont pas fini de se creuser la tête pour boucler le calendrier et la saison 2020.

