F1 : Valtteri Bottas conserve la confiance de Mercedes…au GP virtuel !

Ah, probablement qu’une telle annonce, Valtteri Bottas en rêve, à l’aube de la saison 2021 ! Mais pour l’heure, cette confiance de l’écurie Mercedes se limitera au Grand-Prix de Monaco de Formule 1 virtuelle. Une bonne nouvelle pour les fans car il s’agit de la toute première participation d’un pilote -titulaire- issu de l’équipe allemande, cette saison.

Valtteri Bottas rejoint donc Esteban Ocon, sur le Grand-Prix virtuel de Monaco de F1 virtuelle, ce dimanche. Voilà qui nous promet un plateau plus joli que jamais avec, désormais, huit pilotes titulaires engagés. Et mine de rien, une pilote du Finlandais sur le circuit le plus technique du championnat -même en eSport- serait bien vu du côté de ses employeurs. Mais encore faudra-t-il battre le très coriace Charles Leclerc, qui jouera à domicile avec son frère pour coéquipier.

It’s official… 😉 @ValtteriBottas will be hitting the streets of Monaco this weekend in the #VirtualGP 👊 pic.twitter.com/jpvaWWHOt7

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 21, 2020