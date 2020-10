Formule 1 : Valtteri Bottas en tête, Pierre Gasly 4e, la grille de départ en Émilie-Romagne

Valtteri Bottas poleman à Imola, Pierre Gasly 4e juste derrière Max Verstappen. Voici la grille de départ du Grand Prix Formule 1 d’Émilie-Romagne.

Pour la 15e fois de sa carrière en Formule 1, Valtteri Bottas est en pole position d’un Grand Prix. Le Finlandais a abattu toutes ses cartes au dernier instant des qualifications. Plus à l’aise que Lewis Hamilton, il a surclassé le Britannique de 97 millièmes dans son ultime tentative.

Lewis Hamilton est donc 2e, devant Max Verstappen. Le Néerlandais peut s’estimer heureux de ces qualifications, puisqu’il a rencontré des soucis en début Q2. Il aurait pu partir 15e, sans l’aide rapide de ses mécaniciens.

Parmi les grands animateurs de cet après-midi à Imola, Pierre Gasly a accroché la 4e place sur la grille. Le tricolore d’AlphaTauri a exploité au mieux les tests réalisés par son équipe plus tôt dans la saison. À son aise dès les essais libres, il est jusque maintenant le « meilleur des autres ».

Ce résultat est d’autant plus impressionnant si on le compare à celui d’Alex Albon. L’autre pilote Red Bull est 6e sur la grille. Il rend seulement sept petits centièmes à Gasly… mais quatre dixièmes à son équipier.

P4 is @PierreGASLY's best qualifying for @AlphaTauriF1 💪

And he's done it at a track only 15km away from their factory 👏🏡#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/nt7gfCF3MO

— Formula 1 (@F1) October 31, 2020