Formule 1 : Vandoorne et Hülkenberg réservistes en Espagne

Stoffel Vandoorne sera dans le paddock du Grand Prix d’Espagne de Formule 1 en tant que réserviste pour Mercedes. Il pourrait être rejoint à ce poste par Nico Hülkenberg.

Tout fraîchement « sacré » vice-champion de Formule E, Stoffel Vandoorne n’aura pas vraiment le temps de célébrer cette performance. Après six courses en neuf jours à Berlin, le Belge est attendu du côté de Barcelone aujourd’hui. La raison? Il reprend son rôle de pilote de réserve auprès de Mercedes F1, Racing Point mais aussi McLaren, puisqu’un accord lie ces trois équipes.

Le trio est en effet limité en matière de pilotes de réserve. À cause de la Formule E, Stoffel Vandoorne n’était pas disponible lors des deux épreuves à Silverstone. Autre pilote de réserve à disposition, Esteban Gutierrez n’a pour sa part plus de super-licence active. Il lui faut rouler minimum 300 kilomètres afin de réactiver cette dernière. Ce qui ne se fait pas comme ça.

Mercedes songerait donc à signer un autre réserviste, pour elle et ses partenaires, en cas de besoin. Et un nom se dégage bien évidemment, celui de Nico Hülkenberg. Évincé par Renault fin 2019, l’Allemand a effectué un bref retour lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire. Il remplaçait alors Sergio Pérez, testé positif à la COVID-19, chez Racing Point.

Sans aucune préparation, Hülkenberg s’est fait remarquer, notamment lors du GP du 70e Anniversaire. Brillamment qualifié 3e, il a dominé son équipier, Lance Stroll, en course. Un arrêt supplémentaire l’a repoussé derrière le Canadien, sans ternir une prestation conclue au 7e rang.

Alors que Pérez doit reprendre sa place chez Racing Point, Hülk pourrait donc officiellement jouer les réservistes de luxe pour Mercedes et ses partenaires. Cela reste toutefois à confirmer. L’Allemand, prévenu qu’il ne devrait pas rouler ce week-end, compte en effet disputer une course GT en Allemagne. Une place de réserviste serait une sorte de « lot de consolation » pour l’Allemand, qui aurait pu signer chez Mercedes il y a quelques années.

