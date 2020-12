Formule 1 : Vandoorne, un pilote de réserve jamais utilisé par Mercedes

Oui, le choix de Mercedes, quant au remplacement de Lewis Hamilton, était parfaitement légitime. Car pour une fois que l’occasion leur était donnée de penser à l’après Hamilton/Bottas, il aurait été dommage de ne pas évaluer George Russell. Pilote potentiellement susceptible d’intégrer les rangs de l’équipe allemande en Formule 1, à court/moyen terme.

Stoffel Vandoorne, tout ça pour…rien !?

Toutefois, pour Stoffel Vandoorne, la pilule est difficile à avaler. Et cela se comprend. Car, alors que le Belge était supposé être le pilote de réserve de l’ensemble des équipes Mercedes, ce dernier n’a finalement jamais été mis à contribution. Malgré la multiplication des opportunités. A savoir, trois chez Racing Point (Perez puis Stroll, touchés par le Covid-19) et donc, une chez Mercedes puis, par la force des choses, chez Williams. Au point que l’on se demande sérieusement pourquoi la firme à l’étoile lui avait donné ce poste, visiblement inutile.

Et logiquement, Stoffel a eu du mal à accepter cette énième décision en sa défaveur. « Tout d’abord, je veux souhaiter à Lewis Hamilton un bon rétablissement. J’espère qu’il sera de retour dans la voiture dès que possible ! Personne ne peut vraiment le remplacer ! Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir l’opportunité de courir pour Mercedes ce week-end. Après avoir passé l’année à me rendre sur toutes les courses de F1 et à y dédier tant de temps, de préparation physique, de dévouement à ce programme… ça fait mal ! En même temps, je respecte le choix de mettre George Russell dans la voiture. Il est l’un des pilotes qui se sont illustrés et il mérite totalement cette opportunité. C’est ce genre de moment qui me motive encore davantage, et je peux vous assurer que je vais continuer à me donner à 100% ! »

Et si ?

Loin de se laisser abattre, le Belge doit probablement se poser la question de son avenir, au sein de la firme à l’étoile. Bien que le fait qu’il soit titulaire dans l’équipe de Formule E ne l’incite sans doute à persévérer. Et il a certainement raison car la présence d’Hamilton à Abu Dhabi -également- est loin d’être garantie. Aussi, espérons, si l’Anglais venait à ne plus monter dans la Mercedes d’ici la fin de la saison, que Toto Wolff saura récompenser Stoffel de son travail (déplacement et préparation physique) en le laissant courir le dernier G.P.