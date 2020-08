Formule 1 : Vers un retour à Indianapolis?

Jean Todt estime qu’un retour de la Formule 1 à Indianapolis serait une bonne chose. Le président de la FIA a visité le circuit, avant Indy 500.

La Formule 1 va-t-elle vers un retour à Indianapolis? Jean Todt ne serait pas contre. Le président de la FIA s’est montré très intéressé par le retour de ce circuit au calendrier. Il a même visité les infrastructures samedi dernier, avec Roger Penske, propriétaire du circuit. L’ex-directeur de Ferrari F1 enjoint Liberty Media à reconsidérer la position de ce tracé.

« Vous savez que la responsabilité du calendrier revient au détenteur des droits commerciaux [Liberty Media], a-t-il expliqué à motorsport.com. Mais clairement, Indianapolis a tous les ingrédients pour accueillir la Formule 1, toutes les infrastructures.«

« Roger Penske et son groupe ont pris les commandes et je suis très impressionné par ce que j’ai vu ce [samedi] matin, toutes les améliorations qui ont été apportées en très peu de temps. Roger a déjà fait beaucoup de choses au niveau des infrastructures, qui étaient déjà très impressionnantes. » « Indianapolis est en quelque sorte la Silicon Valley du sport automobile aux États-Unis, alors naturellement, si la Commission F1 [de la FIA] proposait d’y avoir un Grand Prix, ce serait très bien pour la Formule 1. »

Indianapolis a un lourd passé avec la Formule 1

Le circuit d’Indianapolis s’est déjà illustré en Formule 1, de 2000 à 2007. Le plus grand souvenir lié à ce circuit reste toutefois l’édition 2005. Cette course s’est disputée à six voitures, toutes les monoplaces étant équipées de pneus Michelin ne pouvant courir, suite à un problème de résistance des pneus dans le banking.

La Formule 1 a par la suite boudé les USA plusieurs années durant, avant de revenir sur le circuit d’Austin en 2012. Cette épreuve traîne malheureusement une réputation fragile, et la crise sanitaire ne l’arrange clairement pas.

On sait toutefois que Liberty Media souhaite garder un, voire deux pieds aux USA, avec la Formule 1. L’idée d’un Grand Prix à différents endroits de Miami a par exemple été évoquée à plusieurs reprises.

La catégorie reine pourrait désormais peut-être de se diriger vers Indianapolis. À voir si cela se concrétisera dans les mois à venir. En attendant, l’Indianapolis Motor Speedway a accueilli la 104e édition des 500 Miles d’Indianapolis le 24 août. Takuma Sato l’a emporté.