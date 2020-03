Formule 1 : Verstappen, 1er pilote à découvrir Zandvoort nouvelle génération

Voilà quelques heures, Max Verstappen a eu un privilège immense, celui de devenir le premier pilote de Formule 1 à découvrir le nouveau circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas. Ce, de deux façons différentes. Au volant d’une Aston Martin Superleggera, tout d’abord, avec son papa en guise de copilote. Puis, enfin, aux commandes d’une Red Bull F1 de 2012. Un léger avantage en vue du Grand-Prix qui s’y déroulera au mois de mai prochain. Le Néerlandais a, bien sûr, commenté cette expérience unique à domicile.

Max Verstappen a testé le fameux banking !

« C’était une opportunité formidable d’être la première personne à conduire une F1 sur le nouveau circuit de Zandvoort, et la piste est vraiment cool – surtout le virage 3 où les inclinaisons sont impressionnantes. Je ne m’attendais pas à ce que le banking soit aussi important, mais c’est vraiment sympa de conduire une F1 ici. Le circuit est également très incliné et avec les nouvelles voitures et le DRS ouvert, ce sera un bon défi et beaucoup de plaisir que l’on pourra prendre. »

« L’ensemble de la piste est très exigeante. Il y a beaucoup de virages rapides et encore peu de zones de dégagement. C’est pourquoi il est très difficile de dépasser les limites de la piste, mais c’est bien. C’est ce que nous aimons. Est-ce que cela me donne une longueur d’avance de venir ici aujourd’hui ? Peut-être un peu. C’est toujours bon de conduire sur une nouvelle piste pour la première fois et de voir comment on se sent et comment c’est. J’ai vraiment aimé ça. J’ai vraiment hâte de revenir ici pour le Grand Prix. Avoir un Grand Prix à domicile sera encore plus fou que d’habitude en termes de soutien. J’espère que ce sera un moment fort de la saison, mais tout dépendra du résultat du dimanche. Mais nous ferons tout notre possible pour que ce soit un bon résultat. »