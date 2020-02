Formule 1 : Verstappen devance Albon à Barcelone

Max Verstappen prendra le premier le volant de la Red Bull RB16 lors des trois jours d’essais Formule 1 de Barcelone, du 19 au 21 février.

Max Verstappen aura le privilège d’emmener la Red Bull RB16 en premier sur la piste de Barcelone. L’écurie autrichienne vient en effet d’annoncer son line-up de pilotes pour les trois premiers jours de tests hivernaux à Barcelone. Ces derniers se tenant du 19 au 21 février.

Et c’est donc le Néerlandais qui, en pilote n°1 de l’équipe, fera faire ses premiers tours de roue sur le circuit catalan à sa RB16. Le fils de Jos Verstappen pilotant toute la journée du mercredi 19.

Le #33 cédera toutefois sa place à Alex Albon pour l’entièreté du jeudi 20. Le Thaïlandais ayant alors l’occasion de découvrir sa Formule 1 pour la première fois. Avant que les deux hommes ne partagent la monoplace le vendredi. Verstappen pilotant le matin, Albon l’après-midi.

Ces tests de Barcelone ne seront en tout cas pas les premiers kilomètres pour la Red Bull RB16. La monoplace de l’équipe autrichienne ayant déjà pris la piste le 12 février dernier, lors d’un shakedown à Silverstone. L’occasion pour la voiture d’être présentée en mouvement, et pour Max Verstappen de se faire rapidement la main. Puisque le Néerlandais était au volant.

A l’inverse de Haas, Red Bull n’a en outre toujours pas annoncé son programme pour la deuxième session d’essais, du 26 au 28 février, toujours à Barcelone. Les deux pilotes devraient toutefois se partager un temps de roulage équitable. Et l’on imaginerait donc un schéma similaire.

Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour en savoir plus et suivre ces essais hivernaux. Rappelons également que la saison 2020 de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars prochain, à Melbourne en Australie. Et que cette année 2020 ne compte pour le moment que 21 Grands Prix, celui de Chine ayant été reporté jusqu’à nouvel ordre.

