Formule 1 : Verstappen n’avait-il plus d’espoir, côté Mercedes ?

Une nouvelle fois, Max Verstappen a créé la surprise en renouvelant un peu tôt son contrat chez Red Bull, sans même savoir si Honda (motoriste de l’équipe autrichienne) serait de la partie au-delà de 2021. Car en signant un nouveau contrat portant sur 3 saisons supplémentaires, le Néerlandais est « coincé » jusqu’au terme de la campagne 2023…

Verstappen ne discutera pas avec Mercedes, reste à savoir pourquoi

Si l’on peut comprendre l’espoir suscité par l’entrée en vigueur du nouveau règlement (2021) pour les équipes ne jouant pas le titre (et Red Bull en fait partie…), la signature d’un nouveau contrat, portant sur 3 ans, entre Max Verstappen et Red Bull a de quoi surprendre. Car fin 2020, Ferrari et Mercedes verront arriver à terme les contrats de leurs leaders respectifs à savoir, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Et si la piste Ferrari paraissait fermée au Néerlandais du fait de ses accusations de triche mais aussi, d’une potentielle rivalité dangereuse avec Charles Leclerc, l’option Mercedes semblait crédible. Tant en raison de la fin de contrat de Bottas que de celle d’Hamilton, fin 2020. Sachant que Toto Wolff n’avait pas caché son intérêt pour Verstappen, à plusieurs reprises.

Dès lors, faut-il y voir un signe d’un nouveau contrat à venir entre le Britannique et l’équipe allemande ? Ou alors, la signature d’un autre pilote au sein du Team germanique, à partir de 2021 ? Car l’on voit mal un jeune espoir tel Max se priver du meilleur volant disponible pour rempiler avec une équipe ne jouant plus le championnat depuis de longues années. Aussi, il semble évident que l’intéressé sait des choses que nous ne savons pas. A suivre…