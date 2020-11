Formule 1 : Verstappen, « nous devons trouver une manière différente de travailler »

Interviewé sur la situation de son écurie, face à la domination de Mercedes, Max Verstappen a joué franc jeu, via le site officiel de la Formule 1. Ainsi, le Néerlandais a évoqué la supériorité des flèches d’argent mais aussi, les manquement de sa propre formation qui doit, selon lui, changer l’approche adoptée jusqu’ici.

Max Verstappen pessimiste pour la saison prochaine

« Tout d’abord, nous sommes toujours trop lents au début, donc nous devons faire en sorte d’avoir une voiture tout de suite rapide et beaucoup plus compétitive. Comment le faire ? Clairement, nous n’avons pas trouvé, donc nous devons changer notre approche. Nous devons trouver une manière différente de travailler. Nous sommes bons dans l’exécution. Nous faisons vraiment de bons arrêts au stand, nous sommes bons pour la stratégie. Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose qui n’aille pas de ce côté. Au-delà de ça, cette année nous manquons clairement de puissance. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous battre contre eux. »

Puis Max Verstappen parle de la saison prochaine, qui ne sera pas bien meilleure selon lui. Loin de vouloir se montrer défaitiste, le pilote Red Bull souhaite simplement être réaliste. De plus, il confirme de récents propos à savoir, que 90% des pilotes présents sur la grille seraient capables de gagner au volant de la Mercedes. Tout en admettant, à demi-mot, que « les autres » domineraient sans doute moins nettement que le pilote anglais, dans pareille situation.

« Personnellement, je ne pense pas que nous y arriverons, à cause de toutes les restrictions qu’il y a en ce moment au niveau de ce que l’on peut développer sur la voiture. Peut-être que d’autres personnes dans l’équipe diront quelque chose de différent. Pour ma part, je suis juste réaliste. Je ne pense pas que nous le puissions. L’année prochaine sera une autre année difficile. Espérons que nous serons un peu meilleurs, mais ça restera difficile de battre les Mercedes. Je suis au milieu de nulle part dans ce championnat. Pour ma part, je n’ai jamais pensé que j’étais à la lutte pour le titre. Je terminerai troisième si les abandons s’arrêtent. Globalement, c’est notre place. Peu importe si nous sommes troisièmes à 60 ou à 10 points, nous sommes plus lents. Nous devons apprendre des raisons pour lesquelles nous avons ces problèmes, car compter trois abandons n’est pas une bonne chose. Nous devons juste essayer de faire mieux ».

« J’ai énormément de respect pour ce qu’ils ont accompli. Je ne suis pas frustré de voir Lewis dans une Mercedes. Pour être franc, 90% du plateau pourrait gagner avec cette voiture. Ce n’est pas contre Lewis, c’est un grand pilote, mais la voiture est très dominatrice. OK, peut-être que les autres ne domineraient pas autant que Lewis le fait, mais on accepte la situation et on essaie d’en tirer le meilleur. Je ne suis pas frustré. Je suis davantage concentré sur ce que nous pouvons faire pour essayer de les battre. »

