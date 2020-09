Formule 1 : Verstappen serait meilleur qu’Hamilton, à voiture égale selon Jordan

Alors qu’il militait pour que Lewis Hamilton rejoigne Ferrari (et qu’il avait même affirmé que cela se ferait), il y a quelques mois, Eddie Jordan vient de s’exprimer sur un autre sujet, toujours en lien avec le pilote britannique. En effet, d’après l’ex-propriétaire de l’écurie Jordan, si le pilote Mercedes rejoignait Max Verstappen chez Red Bull Racing, alors il se ferait battre. Un commentaire qui va encore mettre le feu aux poudres, entre supporters des deux clans…

Hamilton l’égal des plus grands…en attendant Verstappen !?

« Je vais vous dire que c’est parfait, parce que le meilleur jeune pilote de toute la Formule 1 pour le moment est Max Verstappen. Il n’y a aucun doute là-dessus. Son style, sa vitesse, son intellect, son contrôle sur la piste. Aussi son arrogance. Et les vainqueurs de Grand Prix et les champions de Grand Prix ont besoin d’un niveau d’arrogance. C’est évident. Et il a ça. Qu’il l’ait obtenu de Jos ou de quoi que ce soit d’autre, je n’en ai aucune idée réelle, mais les faits sont qu’il a un talent incroyable. Et ce que je crois, c’est que s’il avait un coéquipier comme Lewis Hamilton, alors je pense qu’il le serait capable de le battre. »

« Je pense que Lewis, à la fin de cette année, sera meilleur que tout le monde », a ajouté Jordan. « Je dois dire que Lewis est au même niveau que Prost, Senna et Schumacher. Et je pense qu’il est sur le point de les dépasser, jusqu’à ce que Max le remplace [à ce niveau]. Ensuite, une fois que Max sera sur une lancée, il sera exactement le même. Je ne pense pas que Red Bull soit loin. Ils sont extrêmement proches. Et je pense qu’ils n’ont pas vraiment eu cette chance cette année. »

source : Autosport