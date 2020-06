Formule 1 : Vettel bien placé sur la liste de Mercedes extérieure à la filière

C’est Toto Wolff qui l’a confirmé, à l’occasion d’une interview exclusive orchestrée par Sky Sports. Oui, Sebastian Vettel est réellement pris en considération, chez Mercedes. Néanmoins, pour que la chose se réalise, il faudra qu’un certain nombre de concours de circonstances s’enchaînent. Comme les propos du Team Principal de l’écurie de Formule 1 le suggèrent.

Sebastian Vettel attractif pour Wolff, qui priorise « ses » pilotes

Au cours d’une interview de nos confrères, Toto Wolff a donc confirmé que son intérêt pour Sebastian Vettel était bien réel. Mais pour que l’intéressé propose un contrat au pilote allemand, il faudrait que les éléments actuels se désistent. Nous pensons en particulier à Valtteri Bottas et George Russell. Or les chances qu’ils refusent un tel baquet semblent quasi-nulles. A moins que ces deux-là ne signent ailleurs avant que Mercedes n’ait le temps de prendre une décision.

« Nous devons à un quadruple champion du monde de ne pas lui fermer immédiatement la porte. C’est une situation qui doit être surveillée. Où pourrait-il potentiellement aller, où en sommes-nous avec nos pilotes […]. Nous avons examiné la situation. Notre priorité et notre concentration sont sur nos pilotes Mercedes – c’est Lewis, Valtteri et les juniors. George Russell en fait partie; Esteban Ocon est évidemment un pilote Renault aujourd’hui. Et seulement si nous ne trouvons pas de solution au sein de ce groupe de pilotes, nous chercherons ailleurs et alors, évidemment, Sebastian serait en très bonne position. »

Voilà qui est clair et qui ne laisse, finalement, que peu de chance à Sebastian. A moins que Wolff ne tienne ce discours, à ce jour, pour ne pas démoraliser ses pilotes actuels. Ce que nous ne pouvons, évidemment, pas exclure. Notons enfin que Toto a également clarifié les choses concernant Esteban Ocon, que nous ne devons plus considérer comme une option pour l’étoile à trois branches.

