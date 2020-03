Formule 1 : Vettel chez Renault, Cyril Abiteboul par contre

Et qui pourrait lui en vouloir ? En effet, interviewé par nos confrères de Canal Plus, Cyril Abiteboul n’a pas fermé la porte à un possible transfert de Sebastian Vettel, fin 2020. Enfin, si la saison a bien lieu, pourrions-nous dire avec malice…Sérieusement, l’homme fort de Renault en Formule 1 n’a pas caché un possible intérêt, tout en contrastant ses propos.

Renault : Vettel oui, mais pas à tout prix

Dans le cas où Daniel Ricciardo quitterait Renault à la fin de l’année -chose qui paraît plus que crédible- l’écurie Renault F1 aurait nécessairement besoin de recruter un remplaçant de qualité. Et si Cyril Abiteboul rappelle qu’une filière de qualité existe chez le losange, il reste ouvert à la perspective en question :

« Je ne veux pas dire non car c’est un grand pilote, un grand champion. On a bossé ensemble sur la partie moteur, on a gagné ensemble. J’aspire plutôt à travailler sur les pilotes de demain que d’hier. C’est vraiment très dur de le résumer comme ça, s’il vous plaît ne le résumez pas comme ça sur Sebastian. Mais on a quand même aussi une académie de pilotes, des pilotes qui vont peut-être en sortir en 2021 ou 2022. Il faut aussi avoir ça en tête car on a créé cette académie en 2016 avec pour objectif de sortir un pilote en F1 en 2021. On va être à 2021, il faut le prendre en compte. Typiquement, il y a Christian Lundgaard mais c’est une option parmi d’autres, il a sa saison de F2 à faire, nous on a notre saison à faire avec Daniel. »

Porte ouverte, donc, sachant que le recrutement d’un Vettel passerait aussi par un énorme salaire à régler. Même si l’Allemand consentirait sans doute à revoir à la baisse ses prétentions salariales. Mais avant cela, il restera encore une saison complète au quadruple champion du monde de Formule 1, pour inverser la tendance au sein de la Scuderia. Et il se murmure que la nouvelle Ferrari lui conviendrait tout particulièrement…

