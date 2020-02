Formule 1 : Vettel drague Red Bull, qui n’aurait pas les moyens de dire oui !

Jamais avare en informations croustillantes, l’inévitable Helmut Marko vient encore de sévir ! En effet, l’Autrichien de chez Red Bull Racing a déclaré il y a peu que Sebastian Vettel avait tenté un rapprochement avec son équipe. L’idée de l’Allemand, tâter le terrain en vue de trouver un volant pour 2021, semble-t-il…

Sebastian Vettel trop cher ? L’argument étonnant de Marko

C’est chez nos confrères d’ Autobild qu’ Helmut Marko a révélé que Sebastian Vettel était venu frapper à la porte du taureau rouge, afin de prévoir une porte de sortie dans le cas (plus que probable) où la Scuderia Ferrari se passerait de ses services à partir de 2021 : « Sebastian voulait certainement essayer de comprendre s’il pouvait y avoir une possibilité de revenir chez nous en 2021. Mais, en dehors du fait qu’aucun d’entre nous n’était présent à Kitzbühel pour prendre des décisions, ce n’est pas possible. En tant que quadruple Champion du monde, Sebastian a certaines exigences financières. Mais comme nous nous sommes engagés sur un contrat à long terme avec Max Verstappen, ce qui n’était pas donné, nous ne voulons pas nous permettre un deuxième poids lourd. Malheureusement, c’est comme ça. Seb devrait faire sans beaucoup d’argent. Mais on ne peut pas lui demander ça. »

« Sebastian est un peu dans le piège des transferts. Ferrari s’est engagé avec Leclerc, nous l’avons également fait avec Max. Il doit être très performant cette saison, ce pour quoi je lui fais confiance s’il a une voiture qui correspond à son pilotage. S’il bat nettement Leclerc, Ferrari devra penser à lui. Et puis il serait également intéressant pour Mercedes. Son passeport allemand ne devrait pas être un problème« .

C’est donc pour des raisons financières que Red Bull dirait non à Sebastian Vettel, selon Marko, argument qui parait assez étonnant. Compte-tenu des moyens dont dispose la firme autrichienne. Ainsi, Helmut verrait bien Sebastian rejoindre les rangs de Mercedes, bien aidé par sa nationalité allemande. Une théorie à laquelle nous croyons aussi, sur Le Mag Sport Auto (NDLR : comment !? nous partagerions l’avis de Marko !? une première !!). Du moins, à condition que la firme allemande ait besoin de remplacer Lewis Hamilton. Dans le cas contraire, une cohabitation entre les deux stars de la F1 semblerait difficile. Bien que très excitante, sur le papier…