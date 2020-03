Formule 1 : Vettel et Ferrari discutent prolongation

Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas été lancée et que le premier Grand-prix n’est pas prêt, semble-t-il, de voir le jour, les discussions se poursuivent dans les coulisses. Et en particulier chez Ferrari, où Sebastian Vettel est actuellement en pourparlers avec sa Direction, en vue d’une prolongation de son contrat. Et si cela peut paraître surprenant, Mattia Binotto avait affirmé à plusieurs reprises vouloir conserver le quadruple champion du monde.

F1 : Sebastian Vettel toujours désiré par Ferrari ?

Néanmoins, avec le report du début de la saison, l’on peut imaginer que la signature de l’Allemand sera retardée. Car pour la Scuderia, il faudrait aussi s’assurer de la motivation du pilote en question et de sa capacité à disputer encore le titre de champion du monde de F1. En effet, les deux dernières saisons ont écorné l’image de Sebastian Vettel, visiblement déstabilisé face à Lewis Hamilton.

Pourtant, Binotto déclarait récemment au site officiel de la Formule 1 que son équipe souhaitait régler le problème rapidement : « Nous avons commencé à discuter d’un nouveau contrat. Il est important que nous nous en occupions rapidement. Ce n’est pas quelque chose que nous allons laisser filer jusqu’à la fin de la saison. C’est important pour lui et pour nous d’avoir de la clarté dès que nous le pouvons. Des discussions sont en cours et nous espérons qu’elles seront bientôt terminées ».

Communication ou réelle envie de stabiliser le line-up tôt dans l’année, afin de s’épargner questions et rumeurs jusqu’à ce que la situation soit réglée ? Nous devrions être fixés rapidement…Une chose est sûre, les prétendants au baquet en question sont très nombreux.

