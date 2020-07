Formule 1 : Vettel et Ferrari ne s’attendaient pas à une telle débâcle

C’est clairement LA grosse surprise du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1 2020. Car si personne ne s’attendait à voir les Ferrari se battre pour la pole position aujourd’hui, nombre d’entre-nous imaginaient une troisième ligne largement accessible, pour les rouges. Mais au final, les italiennes ont totalement lâché prise avec les leaders. Pire, Sebastian Vettel n’a pas été en mesure de se qualifier en Q2.

Sebastian Vettel « surpris » d’être aussi loin

Chez Ferrari, après la qualif, l’heure étaient aux masques…Heureusement que les mesures anti-COVID imposent à quiconque de porter un masque de protection, justement. Mais l’on imagine que les sourires n’étaient pas nombreux, tout à l’heure, à Spielberg, sous les protections en question. A commencer par la place du garage réservée à la monoplace de Sebastian Vettel. Seulement 11ème sur la grille, l’Allemand déclarait même, après cette séance, être surpris.

Q2 CLASSIFICATION A late charge from Albon pushes Vettel into P11 😲#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/qw7BG5ZJwg — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

« Évidemment, c’est une surprise. Nous pensions que nous en avions un petit peu plus en réserve, mais il semble que les autres roulaient avec peut-être un peu d’essence, en étant un peu plus conservateurs en essais libres. Je n’étais pas très satisfait de la voiture, plus de survirage que ce que j’aurais voulu en entrée [de virage]. Mais nous verrons ».

Néanmoins, selon l’intéressé, les Ferrari seront plus efficaces en course, avec un rythme supposément supérieur dans cet exercice. D’autre part, le no5 estimait que la montée des températures dans la séance qualificative n’avait pas joué en faveur des rouges. Qu’en sera-t-il vraiment demain ? Réponse à partir de 15H10…