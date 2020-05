Vettel ira chez Mercedes « ou rien », d’après AutoBild

Ce sont nos confrères du média allemand AutoBild qui avancent que Sebastian Vettel aurait bel et bien interrompu ses négociations avec Mclaren. De plus, nos confrères annoncent que le quadruple champion du monde ne serait désormais focalisé que sur une seule piste : Mercedes. C’est donc le baquet de Valtteri Bottas que viserait le pilote Ferrari. Pour une revanche face à la Scuderia et Leclerc ? Cela est probablement dans sa tête…

Mercedes intéressée par Vettel, mais…

Reste que pour l’heure, si Toto Wolff est effectivement intéressé -et sans doute Mercedes aussi, du fait de sa nationalité- rien ne dit que l’homme fort de l’étoile à trois branches prendra un tel risque. Quant à la piste Renault, elle semble ne pas avoir été considérée par Sebastian Vettel, qui mettrait donc un terme à sa carrière en cas d’échec des négociations avec Mercedes. Tout cela à prendre au conditionnel, bien évidemment…