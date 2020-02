Formule 1 : Vettel le plus véloce pour le record de la semaine, Barcelone 2

Certes, le record des Mercedes fixé la semaine dernière n’est pas encore atteint. Mais tout de même, en signant le tour le plus rapide de la semaine en cours, ce matin, Sebastian Vettel a (un peu) rassuré les fans de la Scuderia. D’autant que le chrono en question a été réalisé avec des gommes médiums.

Formule 1 : début de séance sur piste humide

Un dixième plus rapide que Robert Kubica hier, Sebastian Vettel a replacé Ferrari dans une position plus flatteuse, ce jeudi matin à Barcelone. D’autant que la monoplace italienne n’était pas munie des gommes les plus rapides. Par ailleurs, outre plusieurs tête à queue et contacts (Giovinazzi, Verstappen) avec les rails, cette demi-journée a été marquée par une nouvelle bonne performance de Racing Point. Lance Stroll, en l’occurrence, deuxième à cette heure, à deux dixièmes de l’Allemand. Soit un chrono assez similaire à celui de l’Alfa Romeo réalisé hier. En pneus tendres également.

Autre surprise, la troisième place d’une Williams, aux mains de Latifi. Lui aussi en tendres, il ne pointe qu’à une petite demi-seconde de la tête. Quel crédit accorder à ce temps ? Difficile à dire, compte-tenu du niveau de jeu de l’écurie anglaise l’an dernier, très faible. Norris, Verstappen et Bottas complètent le classement dans cet ordre. Mais les équipes de pointe n’ont pas encore eu l’occasion de délivrer leur plein régime. Et pour cause, la séance a débuté sur une piste humide, contraignant tout le monde à chausser des intermédiaires.

C’est donc cet après-midi, avec une température de piste plus élevée que les chronos pourraient tomber. En attendant, voici le classement complet de cette demi-journée.

1 Sebastian VETTEL Ferrari1:16.841 14

2 Lance STROLL Racing Point+0.277 9

3 Nicholas LATIFI Williams+0.472 15

4 Lando NORRIS McLaren+0.732 11

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.897 9

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.144 12

7 Esteban OCON Renault+1.172 8

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.384 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.829 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+5.725 9

source