Formule 1 : Vettel P1, Gasly 2e, Mercedes en panne (Barcelone 2, jour 2)

Formule 1, Jour 2 – Finalement, le chrono de Sebastian Vettel n’aura pas été amélioré, cet après-midi. Malgré le fait que la Ferrari ait monté des gommes dures sur la monoplace de l’Allemand. Par contre, derrière le leader, il y a eu du mouvement. Et notamment côté Alpha Tauri puisque Pierre Gasly s’est illustré en signant le deuxième chrono du jour. En revanche, Mercedes a vécu sa pire journée depuis le début des essais de Barcelone.

Mercedes à l’arrêt, voilà qui est presque rassurant ! Comme quoi, tout n’est pas (encore) parfait chez les gris. C’est en raison d’une fuite d’huile que Lewis Hamilton a été contraint de stopper sa flèche d’argent sur la piste. Mesure de précaution, semble-t-il, afin de ne pas endommager le moteur. Pour le reste, ce sont essentiellement les petites écuries qui se sont exprimées, aujourd’hui, en gommes tendres.

UPDATE: @LewisHamilton stopped on track due to an oil pressure anomaly, which made the engine shut down as a precautionary measure.

We will keep investigating further but unfortunately that concludes our running for the day #F1Testing pic.twitter.com/sOeumgFjTq

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 27, 2020