Formule 1 : Vettel surpris que l’on remette en question sa compétitivité

C’est à l’occasion d’une interview que Sebastian Vettel a fait part, au journaliste qui lui posait LA question, de son étonnement. En l’occurrence, l’intervieweur lui demandait ce que tout le monde -ou presque- pense à savoir, s’il avait encore les qualités requises pour être compétitif en Formule 1.

Sebastian Vettel : une attitude à double-tranchant ?

« Je suis un peu choqué par la façon dont vous avez formulé votre question« , répond un Sebastian Vettel visiblement stupéfait. Avant de poursuivre : « La Formule 1 est un monde au rythme rapide. Nous conduisons les voitures les plus rapides et vous serez toujours après votre dernière course. Nous avons eu une saison difficile et il y a eu des moments où je n’ai pas montré ma meilleure performance, mais je suis convaincu que je peux bien performer dans la voiture. Je sens que rien n’a changé. Je suis un peu surpris. », poursuit-il.

Vraisemblablement, Sebastian Vettel ne remet donc pas en question sa capacité à être rapide et efficace en Formule 1. Ce qui, d’une certaine manière, est plutôt une bonne chose, à l’aube d’un nouveau défi avec Aston Martin. Néanmoins, une telle attitude (une remise en question, de prime abord quasi-nulle) pourrait aussi lui jouer des tours et l’empêcher de réussir avec l’écurie anglaise. A moins que le problème -car il y a bel et bien un problème- ne vienne de la dégradation de sa relation avec Ferrari. Chose que nous sommes prêts à croire, bien évidemment…

