Formule 1: Voici les horaires de 21 Grands Prix en 2020

La Formule 1 a annoncé les horaires des Grands Prix 2020, excepté le Japon. Les courses française, monégasque et belge commenceront à 15h10.

A un peu plus de deux mois de l’ouverture de la saison, la Formule 1 a dévoilé les horaires des sessions libres, qualifications et courses de 21 Grands Prix de 2020. Le Japon ne figure en effet pas dans la liste fournie ce vendredi 10 décembre par les officiels.

Il faudra se lever tôt pour l’ouverture de la saison de Formule 1

La saison 2020 se lancera néanmoins en Australie, à Melbourne, avec le départ du Grand Prix à 16h10, heure locale. Ce qui donnera 6h10 en France pour la course. Ceci avec des séances libres disputées autour des 2h à 5h du matin dans l’hexagone.

Dans le style très matinal se courra également la première épreuve au Vietnam, du 3 au 5 avril prochain. 3e manche du calendrier, les essais libres 1 se disputeront au plus tôt à 6 heures du matin. Pour un départ prévu à 9h10 le dimanche. Un horaire idéal pour prendre le petit-déjeuner au lit en compagnie de la Formule 1!

Autre Grand Prix « nouveau », celui des Pays-Bas suivra peu après. Plus vu depuis 35 ans, le circuit de Zandvoort effectue en effet son retour du 1er au 3 mai 2020. Un week-end de course disputé à des horaires plus conventionnels. Entre 11h et 15h10, au plus tard, pour le départ de l’épreuve.

Monaco, Paul-Ricard et Spa-Francorchamps, départ à 15h10!

Le pays de Max Verstappen ouvrira par ailleurs le début de la tournée européenne. Cette dernière verra le Grand Prix de Monaco être couru durant le week-end de l’Ascension, du 21 au 24 mai (les essais libres 1 et 2 se disputant le jeudi).

La France sur le circuit Paul-Ricard suivra quelques manches plus tard, du 26 au 28 juin, deux mois avant la Belgique, du 28 au 30 août. Pour ces trois courses, les horaires sont exactement les mêmes, des essais libres 1 à la course. Le départ de cette dernière étant par ailleurs donné à 15h10.

Amérique, Asie et Moyen-Orient seront alors encore au programme de ce calendrier 2020 comportant 22 manches. Notamment le Grand Prix de Singapour (18-20 septembre), le plus tardif de la saison. En effet, les feux passeront au vert à 20h10, heure locale, dans cette épreuve nocturne.

La saison se conclura par Abu Dhabi, du 27 au 29 novembre, course dont le départ sera donné à 17h10 (heure locale). A noter également que les Grands Prix de Grande-Bretagne et des Etats-Unis voient leur départ retardé d’une heure. Enfin, pour les amateurs d’endurance, l’épreuve du Canada ne perturbera pas l’arrivée des 24 Heures du Mans, le 14 juin. Puisque ce premier sera à suivre à partir de 20h10 en France. Cliquez sur l’image ci-dessous afin de retrouver les horaires des essais libres, qualifications et courses de la saison 2020 (toutes les heures indiquées sont locales):