Formule 1 : Williams a validé ses crash-tests

Claire Williams a confirmé que sa monoplace 2020 avait passé tous ces crash-tests. L’équipe de Grove veut être prête pour les essais de Barcelone.

Williams valide sa monoplace 2020. Lors d’une conférence à Tel-Aviv, Claire Williams, dirigeant l’écurie, a en effet confirmé l’information selon laquelle la FW43 avait réussi ses crash-tests. Au nombre de 15, ces derniers ont donc tous été relevés avec succès par la monoplace de Grove.

Grâce à cela, Williams suit donc Alpha Tauri, Haas, Ferrari et Racing Point dans la validation du projet 2020. L’écurie Alfa Romeo, qui s’était manquée sur son premier essai, a également validé hier, 19 janvier, sa future voiture.

Williams peut donc désormais commencer son développement en vue des essais hivernaux (19-21 puis 26-28 février à Barcelone). Une étape en partie manquée par le constructeur anglais la saison passée. La FW42 étant en effet en retard dans son développement et pas prête à prendre la piste lors des premiers jours de tests. Cette saison, Claire Williams ne veut pas manquer ce premier roulage, comme elle l’a avoué:

Rappelons que Williams sort de deux saisons difficiles. L’équipe a en effet terminé lanterne rouge du classement en 2018 et 2019. Seul Robert Kubica arrachant un petit point en Allemagne, dans le déluge d’Hockenheim, l’an passé.

L’écurie de Grove se veut toutefois confiante quant à 2020. Bien que la situation soit difficile, plusieurs sponsors s’en allant et arrivant ces derniers temps. De quoi ne pas faciliter la tâche de George Russell et Nicholas Latifi, qui prendront le volant des voitures britanniques.

