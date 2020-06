Formule 1 : Williams présente sa nouvelle livrée, sans Rookit

L’écurie de Grove avait prévenu ses fans jeudi dernier, elle a évidemment tenu parole ! En effet, Williams Racing a levé le voile sur la nouvelle livrée de sa monoplace. Une conséquence de la fin -prématurée- de son partenariat avec Rookit. L’occasion aussi de découvrir de nouvelles couleurs avec une importance donnée aux sponsors Sofina et Acronis. Place aux images officielles, partagées par l’écurie de Formule 1 britannique, via les réseaux sociaux.

Our new look for the season ahead 👊#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/oVs8VEKP8e

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020