Formule 1 : Wolff l’assure, il va rester chez Mercedes et il dément la rumeur Aston Martin

Après moult rumeurs et autres déclarations allant dans le sens d’un départ de Toto Wolff de Mercedes AMG F1, le principal intéressé vient finalement de démentir. Sans doute incité par la firme à l’étoile à clarifier la situation, l’ Autrichien a réaffirmé sa fidélité envers le constructeur allemand. Tout en indiquant que son avenir ne passerait pas par un poste de Directeur chez Aston Martin.

Toto Wolff poursuivra les discussions avec Mercedes après la crise

« J’en suis à la huitième année maintenant », a-t-il déclaré. « J’adore le sport et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements au cours de l’hiver et par le comportement de certains individus. Bien sûr, cela a aussi à voir avec ma décision sur ce qu’il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et resterai à la tête de Mercedes Motorsport et patron de la division F1, et rien ne changera à court terme. »

« Dans la plupart des histoires qui pouvaient être lues à ce sujet, les gens ont ajouté 1 + 1 et l’ont transformé en 3. Quel est mon statut actuel ? Ma participation à Mercedes est solide, mon contrat court jusqu’à fin 2020, et nous sommes toujours en bonne discussion sur ce que nous voulons faire ensemble. Nous discutons. Mais tout cela a été mis en arrière-plan par Corona. Nous avons tous maintenant de plus gros problèmes à résoudre – des problèmes humains dans nos entreprises. Je ne vais pas devenir PDG d’Aston Martin, et je ne vais pas y faire d’investissement stratégique non plus. »

Voilà qui est clair ! Même si cela n’empêchera pas les rumeurs de continuer à circuler, jusqu’à ce que son nouveau contrat avec Mercedes soit annoncé et signé. Dès lors, l’on peut se demander pourquoi certaines personnes, comme Bernie Ecclestone, avaient affirmé le contraire…

source