Formule 1: Wurz aurait dû avoir la place de Kubica

Alexander Wurz était tout proche de s’engager en Formule 1 en 2006 avec BMW-Sauber. L’écurie lui préférant finalement Robert Kubica, en raison de sa taille.

Alexander Wurz aurait-il pu rouler chez BMW-Sauber en Formule 1, lors de la saison 2006? L’Autrichien a révélé que la piste avait été évoquée. Sans toutefois aboutir, en raison de sa trop grande taille.

Avec son mètre 86, celui qui évoluait alors chez McLaren ne rentrait en effet tout simplement pas dans la monoplace d’Hinwil. D’autant que cette dernière ayant déjà passé ses crash-tests et étant homologuée, il était impossible d’apporter des modifications. 13 ans plus tard, Alex Wurz, désormais à la tête du GPDA (Association des Pilotes de Grands Prix) a fait part de sa déception à ce moment:

« Mario Theissen [ex-boss du team BMW-Sauber, Ndlr] voulait que je monte dans la voiture. Nous avions un accord. Mais je ne rentrais pas dedans. C’était la seule voiture qui ne m’allait pas du tout. Ils ne pouvaient pas changer cela (…) et donc je n’ai pas pu accepter le contrat. »

Alexander Wurz concluait sa carrière en Formule 1 chez Williams

L’Autrichien ne s’est malgré tout pas laissé abattre, trouvant la même année un poste de réserviste chez Williams. Avant d’effectuer 12 mois plus tard sa dernière saison en tant que pilote titulaire, dans la même écurie. Dans le même temps, Robert Kubica effectuait ses premiers pas en Formule 1. En 2006, le Polonais remplaçait effectivement Jacques Villeneuve à partir d’août.

« Robert qui était quelques centimètres plus petit, rentrait parfaitement dans la monoplace et a pris le contrat », concluait Alexander Wurz. Les carrières des deux hommes allaient par la suite se poursuivre face à face sur la piste. L’Autrichien connaissant son dernier podium au Grand Prix du Canada 2007. Celui même ou Robert Kubica était victime d’un effrayant crash à plus de 280 km/h. Une année avant que le Polonais ne s’impose et remporte son unique succès en Grand Prix. Comme quoi, la taille compte, du moins en Formule 1…