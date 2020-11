Formule 2 et Formule 3 dévoilent leur calendrier

Les championnats Formule 2 et Formule 3 présentent leur calendrier 2021. Les nouveautés sont nombreuses, alors que les deux catégories évolueront séparément.

Peu après l’annonce du calendrier 2021 de la Formule 1, au tour des séries de support Formule 2 et Formule 3 de dévoiler leurs dates pour 2021. Le nombre de manches se réduit des deux côtés, alors que la seconde sortira pour la première fois d’Europe pour une manche aux USA.

Formule 2, moins de manches = autant de courses

La grande nouveauté en Formule 2 réside en effet dans la compression du calendrier, afin de réduire les coûts. Depuis trois saisons, les championnats se jouent sur 12 manches. Ce ne sera plus le cas en 2021, puisque seules huit épreuves sont programmées. Cela ne signifie toutefois pas que les pilotes rouleront moins. Au lieu de deux courses par week-end, ces derniers s’affronteront en effet à trois reprises. De quoi donner 24 courses, comme auparavant.

Le championnat se lancera du 26 au 28 mars à Bahreïn. Ce rendez-vous sera suivi d’un retour à Monaco, après l’annulation de l’épreuve 2020. Il s’agit du premier des trois circuits urbains de la saison, avec Bakou et Djeddah. De quoi donner neuf courses en ville aux jeunes pilotes de la Formule E… pardon, Formule 2 !

La saison se conclura finalement en Arabie-Saoudite, du 3 au 5 décembre. On note que ce championnat se déroulera en quelque sorte en trois temps. De longues pauses sont en effet prévues entre Bahreïn et Monaco, puis Sotchi et l’Arabie-Saoudite.

Le calendrier Formule 2

Bahreïn (Sakhir) : 26-28 mars

Monaco : 20-23 mai

Azerbaïdjan (Bakou) : 4-6 juin

Grande-Bretagne (Silverstone) : 16-18 juillet

Italie (Monza) : 10-12 septembre

Russie (Sotchi) : 24-26 septembre

Arabie-Saoudite (Djeddah) : 26-28 novembre

Abou Dhabi (Yas Marina) : 3-5 décembre

Formule 3, le rêve américain

Côté petite catégorie, la grande nouveauté réside dans l’arrivée d’Austin au calendrier. La manche texane clôturera en effet la saison, du 22 au 24 octobre. Pour la toute première fois de son histoire, la FIA F3 va donc quitter les terres européennes, pour fouler le sol américain.

Cette « excentricité » sera la seule d’une saison débutée près de 6 mois plus tôt, du 7 au 9 mai à Barcelone. Une manche en France suivra du 25 au 27 juin sur le circuit Paul-Ricard, débutant un été chargé. L’Autriche, la Hongrie, la Belgique et les Pays-Bas se succèderont en juillet, août et début septembre. Cette dernière épreuve s’annonce d’ailleurs intéressante, en préambule de la Formule 1 sur le tracé de Zandvoort.

Comme la F2, la petite catégorie de F3 voit aussi son calendrier se réduire. De neuf manches, ce dernier passe à sept pour 2021, mais avec également trois courses par week-end. Il y aura donc 21 courses, au lieu de 18 précédemment.

Le calendrier Formule 3

Espagne (Barcelone) : 7-9 mai

France (Le Castellet) : 25-27 juin

Autriche (Spielberg) : 2-4 juillet

Hongrie (Budapest) : 30 juillet-1 août

Belgique (Spa-Francorchamps) : 27-29 août

Pays-Bas (Zandvoort) : 3-5 septembre

USA (Austin) : 22-24 octobre

Notez que ces calendriers sont provisoires et susceptibles d’évoluer, notamment à cause de la COVID-19.