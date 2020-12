Formule 2 : la performance était là, pour Alesi…mais pas la chance !

Alesi et « chance », deux mots qui ne sont jamais bien allés ensemble…Et il semblerait que Giuliano perpétue la tradition initiée par son papa ! Pourtant le week-end dernier, à Bahreïn, le jeune pilote avait fait ce qu’il fallait pour briller, en termes de performance pure, dans le championnat de Formule 2. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement…

Formule 2 : Giuliano Alesi, la guigne !

Sixième à l’issue des qualifications vendredi dernier, Giuliano Alesi jouait déjà de malchance, au cours de cette séance. Car, alors qu’il était clairement capable d’améliorer son chrono et donc, sa place sur la grille, le tricolore subissait la casse de son moteur, en fin de séance. Pour autant, il réalisait son plus beau classement de la saison dans cet exercice. De quoi rêver d’un bon résultat lors de la course 1.

Oui mais, là encore, le sort s’en mêlait. Capable de suivre le rythme des meilleurs et bataillant dans le top six dans la première partie de la course, le jeune Alesi voyait ses performances se dégrader subitement, avec ses gommes tendres. Le lendemain, alors qu’il était à nouveau dans les points, le Français faisait les frais de la voiture de sécurité pour terminer finalement 13ème. Quand ça ne veut pas…

Ça n’a pas été facile en début de séance car il fallait reprendre ses marques avec l’auto, avec l’équipe et avec le circuit. Nous n’avions pas roulé depuis deux mois et il faut être tout de suite dans le bon temp en F2 » rappelle Giuliano. « Ma première série de tours n’a pas été fantastique, mais je savais où je pouvais m’améliorer et optimiser les performances de la voiture. C’est ce que j’ai réussi à faire avec mon second train de pneus et j’étais en route pour faire encore mieux quand mon moteur a cassé » regrette le Français.

Il restera au fils de Jean une seule et unique course pour montrer quelque chose de probant, le week-end prochain, à Sakhir, histoire d’avoir une chance de rebondir, dans une carrière qui s’est récemment assombrie, avec le désaveu de la Ferrari Drivers Academy…