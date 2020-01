Formule 2: Le numéro 19 d’Anthoine Hubert retiré

La FIA Formule 2 a annoncé le retrait du numéro 19 dernièrement utilisé par Anthoine Hubert. Le tricolore est décédé le 31 août passé à Spa-Francorchamps.

Plus personne ne pourra utiliser le #19 en Formule 2. La FIA F2 vient en effet d’annoncer son retrait de l’antichambre de la Formule 1. Une décision faite de manière à rendre hommage à Anthoine Hubert. Le jeune français s’étant tué le 31 août passé, sur le circuit de Spa-Francorchamps, lors de la course 1 du week-end.

Avec ce choix, deux numéros disparaissent donc de la grille de F2, le #18 et le #19. A l’inverse de la Formule 1, la Formule 2 ne suit en effet pas la règle des numéros permanents. L’équipe championne en titre, DAMS, recevra les #1 et #2 en 2020. Des chiffres respectivement attribués à Sean Gelael et Dan Ticktum.

HWA Racelab prenant la place d’Arden héritera pour sa part des #16 (Giuliano Alesi) et #17 (Artem Markelov). Suivra alors Prema avec les #20 (Mick Schumacher) et #21 (Robert Shwartzman). Tandis que Trident, dernière en 2019 et dont les pilotes ne sont pas encore connus, portera les #22 et #23.

Un nouvel hommage à Anthoine Hubert

Cet hommage de la FIA F2 fait suite à la création du Prix Anthoine Hubert. Un moyen de rappeler la carrière du Français, membre de la Renault Sport Academy, en récompensant le meilleur rookie du championnat. Ce qu’expliquait Bruno Michel, président de la FIA F2, à la remise du prix:

« Nous voulions l’honorer et faire en sorte qu’on se souvienne de lui avec tendresse à chaque saison à venir. En tant que tel, nous avons décidé de décerner ce Prix du nom d’Anthoine à la meilleure recrue de la saison, un titre pour lequel je suis convaincu qu’il aurait pu se battre d’ici la fin de cette année. »

Rappelons que Guanyu Zhou (7e du championnat 2019 pour UNI-Virtuosi Racing) a reçu ce trophée cette année.