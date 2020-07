Formule 2 : superbe remontée d’Alesi en Autriche

En marge de la Formule 1, ce week-end en Autriche, il y a aussi de la Formule 2. Et si la course longue est prévue ce dimanche matin 7 juillet 2020, une première course avait lieu samedi après-midi. Epreuve remportée par Callum Ilott, qui décrochait sa toute première victoire dans cette catégorie. Derrière, Schumacher partait à la faute tandis qu’Alesi signait l’une de ses plus belles courses.

Giuliano : une remontée…à la Jean Alesi !

Bien aidé par la sortie dans le bac de Mick Schumacher et le problème mécanique de Guanyu Zhou, Callum Ilott a remporté la première épreuve du championnat de F2, en Autriche. Sur les autres marches du podium, Armstrong (ART GP) terminait second, suivi de Schwartzman (Prema). Et alors que Lundgaard et Ticktum complétaient le top 5, c’est à la sixième place que se trouvait le héros du jour.

Parti seulement 18ème sur la grille de départ, Giuliano Alesi s’offrait une splendide remontée pour terminer sur une très bonne note sa première course avec le Team HWA, à savoir sur une sixième place. Comme quoi, avec la bonne équipe…Le tricolore a notamment tiré parti de l’arrivée de la voiture de sécurité, tout en exploitant une stratégie décalée. En conséquence, le fils de Jean s’élancera depuis la 2ème ligne ce matin. Cette-fois pour finir sur le podium ? A suivre…

Notons enfin la 7ème place de Déletraz, la 8ème de Drugovitch, suivi de Matsushita et Nissany, dernier pilote à marquer des points lors de cette course 1 du Red Bull Ring. Place au classement complet, en image (source F2).

