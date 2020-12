Formule Alpine en vue pour le tricolore Isack Hadjar

Tout auréolé de sa troisième place finale dans le championnat de France de Formule 4, Isack Hadjar suscite l’intérêt des écuries, dans des disciplines supérieures. Et selon l’intéressé c’est par le Championnat d’Europe de Formule Régionale par Alpine certifié FIA que son avenir proche pourrait passer…

« Mon but était de viser le titre de Champion de France », explique Isack. « mais rien ne s’est passé comme prévu. Face à la compétitivité des deux pilotes japonais j’ai dû développer de nouvelles stratégies pour parvenir à contrer leur domination initiale d’autant plus que les problèmes techniques ne m’ont pas épargné. Cette année a finalement été beaucoup profitable que je ne pouvais l’envisager au départ. Je suis maintenant bien armé pour passer à l’échelon supérieur et des possibilités intéressantes se présentent en vue de l’année prochaine ».

Christophe Lollier, Directeur Technique National

« Isack nous a apporté de grandes satisfactions en réussissant une formidable fin de saison. Très déterminé, il a révélé des qualités et une maturité de premier ordre. C’est assurément l’un des pilotes français les plus prometteurs du moment et je suis convaincu qu’on le retrouvera sur les podiums lors des saisons à venir. Son niveau actuel lui permet d’envisager d’intégrer un team de Formule 3 R dès la saison prochaine ».

Souhaitons-lui bon courage sachant qu’il sera peut-être, dans le futur, l’un des animateurs du championnat de F2 voire plus, si la réussite lui sourit…Retrouvez sur Isack Hadjar sa page Instagram.

source : FFSA