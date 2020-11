Formule E – Arabie Saoudite : 2 courses de nuit, l’année prochaine

Nous savions que la chose était entendue, c’est désormais officiel. Le championnat du monde de Formule E édition 2021 accueillera bien un double-header (deux courses de suite, sur le même tracé) en Arabie Saoudite, pour une épreuve en nocturne. Les différents intervenants dans ce projet partage avec nous leurs réactions, consécutives à cette officialisation.

La Formule E et le défi durable en nocturne

« Nous sommes très fiers de nous associer à l’Arabie saoudite pour créer la toute première course nocturne de Formule E. Je suis convaincu que la course sera spectaculaire et mènera à une bataille sans précédent. Comme pour tout ce que nous faisons, notre première réflexion a été de savoir comment donner vie à notre vision sportive de manière durable. Avant d’innover, nous devons être sûrs de pouvoir maintenir les normes de pratique durable dont nous nous tenons responsables. » a déclaré Alberto Longo, co-fondateur du championnat ABB de Formule E

« En 2018, l’ancienne ville historique de Diriyah est entrée dans l’histoire en accueillant la première course entièrement électrique dans les rues de la région. Cette première a suscité tant de joie et d’énergie et a été l’une des nombreuses premières sportives majeures qui ont depuis inspiré notre peuple et contribué à mettre en lumière la transformation massive de l’Arabie saoudite dans le cadre de la vision 2030 du Royaume. En 2019, Diryah a été la première ville à organiser un week-end de courses consécutives et nous allons à nouveau écrire l’histoire du sport. Il est très approprié qu’un endroit si ancien présente les dernières technologies durables pour que Diriyah s’illumine au monde. Nous attendons avec impatience les courses spectaculaires et ses actions incroyables qui se dérouleront à coup sûr sous les lumières. » s’est exprimé son Altesse Royale Le Prince Abdulaziz Bin Turki, Al Faisal Saud.

« Le premier E-Prix de Diriyah était le premier grand événement international du Royaume. L’année dernière, il est devenu le premier double-header du Moyen-Orient et en février, ce sera la toute première course nocturne du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E, nous en sommes très fiers. L’Arabie saoudite est sur la voie des énergies renouvelables et de la technologie, et la Formule E est plus qu’une course pour être le meilleur, c’est un partenariat engagé pour l’avenir de la technologie durable. » Son Altesse Royale Le Prince Khalid Bin Sultan AL-ABDULLAH AL-FAISAL.

« L’économie circulaire étant un pilier clé de Vision 2030, nous sommes ravis de mettre littéralement en lumière la durabilité en accueillant la toute première course nocturne de Formule E. En tant que promoteur, l’expérience des fans est au premier plan de notre événement et nous visons toujours à relever la barre d’année en année. Nous sommes convaincus que le E-Prix de Diriyah sera un spectacle hors du commun. » déclare Carlo Boutagy, PDG de CBX , promoteur officiel

L’épreuve aura lieu les 26 et 27 février 2021, sur le circuit de Diriyah.